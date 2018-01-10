ПОКРОВСЬКІ РЕГБІСТИ ОФОРМИЛИ «БРОНЗОВИЙ» ДУБЛЬ НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРНІРІ

5 січня в м. Перечин Закарпатської області пройшов II Міжнародний турнір «Відкритий Кубок Закарпатської області з регбі « UZHSNOW RUGBY 2018 ». У змаганнях взяла участь 21 команда в 4 групах (чоловіки, юнаки до 13 та до 15 років та жінки) з Ужгорода, Мукачева, Велятина, Колочави, Києва, Кривого Рогу, Кременця, Хмельницького, Жиліни (Словаччина) і Покровська. Наше місто представили дві команди — юнацька команда ДЮСШ до 15 років і доросла — РК «Твердий знак».
На жаль, погода не порадувала учасників сніжним покриттям, як це планувалося заздалегідь, змагання пройшли під акомпанемент дощу і до кінця ігрового дня поле більше нагадувало болото. Але брудною була лише форма гравців, самі ж ігри проходили в чесній боротьбі та дружній обстановці.
На груповому етапі обидві покровські команди зайняли другі місця в своїх підгрупах, і вийшли боротися за треті місця в турнірі.
Юнакам ДЮСШ у грі за «бронзу» протистояла команда РК «КОРЗО» з Ужгорода. Гра закінчилася впевненою перемогою ДЮСШ м. Покровська.
Старша команда в грі за 3 місце з рахунком 40:10 здолала суперників з Кременця, оформивши «бронзовий» дубль Покровську в турнірі.