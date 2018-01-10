ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 10 СІЧНЯ

- 49 до н.е. — Юлій Цезар перетнув річку Рубікон і розпочав похід на Рим. Його виступ став початком громадянської війни, в якій загинула Римська республіка. Вислів «перейти Рубікон» відтоді став крилатим.
- 1569 — у Любліні розпочався сейм, присвячений питанням унії польської та литовської держав. Через півроку сейм закінчився підписанням унії та утворенням Речі Посполитої.
- 1863 — у Лондоні відкрилась перша міська підземна залізниця — метро. На лінії, довжиною 4 милі, було 7 станцій.
- 1867 — в Японії Токуґава Йосінобу став 15-м сьоґуном сьоґунату Едо.
- 1901 — з відкриття нафтової вишки в Бюмоні (Техас) почався техаський нафтовий бум. Це була перша нафта, виявлена у США.
- 1920 — заснована Ліга Націй — міжнародна організація держав.
- 1942 — компанія Ford Motor Company почала виробництво автомобілів моделі Jeep.
- 1946 — у Лондоні у Центральному залі Вестмінстера відбулось перше засідання Генеральної Асамблеї ООН, в якому взяли участь представники 51 країни.
- 1962 — сталася найбільша в історії лавин катастрофа: обвал із Невадо-Уаскаран (Перу).
- 1972 — трамвайна аварія у Львові, в результаті якої загинуло 26 осіб.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією.
- 1994 — у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО прийнято проект програми «Партнерство заради миру», до якої у 1998 році приєдналася Україна.