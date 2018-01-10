ВДАЛИЙ ПОЧАТОК РОКУ ДЛЯ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ ПОКРОВСЬКОЇ ДЮСШ

9 січня в спортивному залі СК » Металург» міста Покровська пройшов святковий турнір з футзалу серед дитячих команд. Більше 70 десятирічних хлопченят з Покровська, Мирнограда, Добропілля, Білозерського, Білицького і Очеретино (Ясинуватського району) узяли участь в змаганнях, організованих ДЮСШ «Колос» Ясинуватського району за підтримки Покровського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для усіх»
На першому етапі турніру сім команд було розділено на дві підгрупи. За підсумками відбіркових ігор в матчі за третє місце зустрілися ДЮСШ Мирноград (тренери Сергій Мороз, Владислав Засипка) і » Шахтар» з Білицького (тренери Аліна Сологуб, Олександр Телендий). Основний час закінчився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точніше були футболісти «Шахтаря». У фіналі зустрілися господарі майданчика ДЮСШ Покровск (тренери Олег Юркин, Костянтин Ткаченко) і команда з Добропілля під керівництвом Володимира Грибаускаса. У впертій боротьбі з рахунком 2: 1 перемогли господарі майданчика.
Оргкомітет турніру визначили кращих гравців по амплуа: Кращий воротар: Аліна Яремтюк (Білозерське), захисник — Дмитро Можаровский (ДЮСШ » Колос» Ясинуватського району), нападаючий — Данило Корниенко («Шахтар» Білицьке), бомбардир — Арсеній Сафонов (Добропілля), кращий гравець — Ігор Ткаченко (ДЮСШ Покровськ). Переможці і призери були нагороджені кубками, грамотами та медалями від організаторів.