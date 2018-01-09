32 тисячі 500 гривень вдалося видурити аферистам у двох довірливих жінок

«Розблоковуючи» свою банківську картку за допомогою «співробітника банку», 51-річна жінка втратила 14 тисяч 500 гривень. Друга потерпіла перерахувала шахраям 18 тисяч гривень за «сприяння у визволенні її родички з відділу поліції». В обох випадках правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочинів.
До чергової частини Добропільського відділення поліції надійшла інформація про те, що невідомі не законним шляхом заволоділи грошима 51-річної жінки. З’ясувалося, що спочатку потерпіла отримала смс-повідомлення про заблокування своєї картки, передзвонила на вказаний у смс телефонний номер й виконала інструкції ніби то працівника банку. Лише наступного дня у жінки виникли підозри і вона пішла до банківської установи, аби перевірити чи все гаразд із її заощадженнями. В банку потерпілій повідомили, що вчора з її рахунку був знятий весь грошовий залишок. Зрозумівши, що це справа рук шахраїв, жінка звернулась до поліції із проханням допомогти їй розшукати зловмисника та повернути її гроші.
А в Покровську через дії псевдо — слідчого постраждала пенсіонерка. Довірлива жінка перерахувала невідомому 18 тисяч гривень, аби той «допоміг її донці не потрапити до тюрми за побиття неповнолітнього». Саме таку легенду розповів невідомий чоловік постраждалій під час телефонної розмови. Розгублена жінка замість того, щоб самостійно зателефонувати родичці і з’ясувати де вона і чи на справді потрапила в поліцію, поквапилася здійснити грошовий переказ. Шахрайська схема викрилась через кілька годин після платежу, а саме коли пенсіонерці подзвонила донька і сказала, що вперше чує про своє затримання.
В обох випадках правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.190 (Шахрайство). На кривдників чекає покарання у вигляді до 3-х років позбавлення волі.
Покровський відділ поліції