ІМЕНИНИ 9 СІЧНЯ

Степан (грец. Στέφανος) — чоловіче ім’я, що походить із грецької мови. Перекладається слово Στέφανος (стефанос) як вінок або діадема — традиційний атрибут богині Гери. Канонічна церковна (православна і католицька) форма — Стефан.
Федір або Теодор (також Феодо́р та Тодор) (грец. Θεόδωρος) — чоловіче ім’я, що походить від грецького Θεόδωρος, що перекладається як «подарований Богом», «Божий дар». Церковна форма імені — Феодор
Йосип, Йосиф — християнське чоловіче ім’я давньоєврейського походження. Український варіант походить через старослов’янське посередництво від грец. Ιωσήφ — похідного від єврейського імені Йосеф (івр. יוֹסֵף — букв. ‘«буде додано, додасться»). Форма з прикінцевим «п» з’явилася внаслідок особливостей праслов’янської вимови, у якій був відсутній звук «ф». У біблійній (церковній) літературі вживається виключно форма Іосиф або Йосиф.
Давид — один з найвідоміших персонажів Біблії, другий цар давнього Ізраїлю, правнук Боаза та Рут. Давид був наймолодшим з вісьмох синів Єссея, народився у місті Вифлеємі бл. 1035 року до н. е. Увійшов у історію як Цар, автор псалмів. Царював 40 років (близько 1004 — 965 до н. е.): сім років і шість місяців був царем Юдеї (зі столицею в Хевроні), потім — царем об’єднаного царства Ізраїлю та Юдеї (зі столицею в Єрусалимі).
Яків (івр. יעקב; Яако́в; від івр. עקב, «п’ятка») — чоловіче ім’я єврейського походження. Вперше згадується в Біблії. Біблійний Яків був близнюком Ісава й народився, тримаючись за п’ятку старшого брата. Зменшувально-пестливий варіант — Яшко, Яцько, Яцик.