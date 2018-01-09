ЯКИМ БУДЕ РОЗМІР ПОДАТКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІЛЬГИ У 2018 РОЦІ

Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області нагадує, що розмір податкової соціальної пільги безпосередньо залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року.
Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2018 року, згідно із прийнятого держбюджету на 2018, передбачено в розмірі 1762 гривень.
Так, відповідно становитиме:
— 100% — тисячу сімсот шістдесят два х 0,5 відповідно 881 грн;
— 150% — 1321,50 грн;
— 200% — 1762 грн.
Податкова соціальна пільга у 2018 році, як і раніше, буде застосовуватися до доходу у вигляді зарплати, a також прирівняних до неї виплат, якщо розмір такого доходу не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня 2018 року, помноженого нa коефіцієнт 1,4 та округленої до найближчих 10 грн.
Тобто максимальний розмір зарплати, до якого може бути застосована звичайна податкова соціальна пільга у 2018 році, це 1762 х 1,4 та становитиме 2470 грн.