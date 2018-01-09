В день 8 січня тривають гуляння та Святки. Як правило, морози в даний період досить сильні, і говорять про те, що прийшла справжня зима. Іменини відзначають носії імені Степан (Стефан). Віруючі вшановують пам’ять Святого Великомученика Стефана — архідиякона, який прийняв смерть в ім’я віри в Ісуса Христа.
У день Степана, 9 січня, дівчата ворожать на швидке заміжжя. Розсипають на столі насіння і попарно їх перераховують. Якщо випадає парне число, значить, цього року, можливо, вдасться знайти собі пару. Залишилася, одна насінини означає, що заміж дівчина вийде нескоро.
Саме 9 січня вшановували пастухів. З ними укладали договір про найм, відправлялися до них у гості з частуваннями. Якщо знали, що пастух володіє чаклунським даром, то намагалися з ним потоваришувати, щоб в сезон випасу він зберігав худобу.
Народні прикмети на 9 січня
- Якщо людина народилася в день Степана, то він буде відмінним господарем і сім’янином
- Якщо на деревах видно іній — чекай багатого врожаю хлібних культур
- Мороз і сонце 9 січня за вікном обіцяють урожайний рік
- Вважалося, що якщо в день Степана напоїти коня водою з відра, в якому була срібна монетка, то тварина весь рік буде сумирним і поступливим. Також такий обряд, згідно з повір’ями, захищав коней від хвороб
- Снігопад в день 9 січня обіцяв багатий урожай ягід та грибів
- Якщо ворони гніздяться на снігу — чекай швидкого тепла. Якщо ж птахи 9 січня збираються зграйками на верхівках дерев, то морози ще будуть тривати досить довго.
- Якщо господар в цей день обгородить свій будинок осиковими кілками, то протягом усього року в нього не ввійде ніяка нечисть
- Якщо на вулиці 9 січня не видно дрібних птахів, значить, скоро почнуться снігопади
- Їли кінь фиркає, погода буде м’якою і теплою. А якщо кінь трусет гривою і поводиться неспокійно, то чекай сніжної бурі. Якщо кінь лежить на землі — настане тепла погода
- Якщо у коня копита спітнілі 9 січня — скоро прийде весна
- Якщо гуси лапи підтискають — скоро похолодає
- Туман стелиться над полями — це прикмета до потепління
- Якщо вночі місяць червоний — вранці буде тепло, але випаде сніг
- Якщо заєць прибіг 9 січня в село, значить, скоро почнуться затяжні холоди.