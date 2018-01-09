Поліція виявила три учасника незаконних збройних формувань

5 січня, у прифронтовій Авдіївці силами поліції Донеччини та Національної гвардії було проведено спецзаходи з метою підвищення рівня безпеки напередодні різдвяних свят.
У відпрацюванні було задіяно 100 правоохоронців. Після нічного інструктажу екіпажі вирушили в Авдіївку. У складі піших та мобільних нарядів поліцейські перевіряли транспорт, документи водіїв та пасажирів, відпрацьовували адреси можливого перебування розшукуваних осіб, власників зареєстрованої зброї.
В ході спецзаходів співробітники поліції затримали трьох підозрюваних в участі в незаконних збройних формуваннях — місцевих жителів 31-39 років.
Крім того, поліцейські вилучили два перероблених пістолети, ліквідували незаконний пункт прийому металобрухту та виявили фальшивого «пенсіонера МВС». Чоловік назвався колишнім співробітником управління по боротьбі з організованою злочинністю Київщини та показав пенсійне посвідчення, яке викликало сумніви.
В ході перевірки виявилося, що документ – підроблений, а чоловік в органах внутрішніх справ службу ніколи не проходив. За фактом підробки відкрито кримінальне провадження за ч. 1,3 ст.358 Кримінального кодексу України.
Усього за добу задокументовано 4 злочини. Триває досудове розслідування.
На сьогодні в Авдіївці мешкає понад 26 тисяч людей, з них більше 2300 дітей. З початку бойових дій в місті загинула 61 людина, ще більше 500 отримали поранення. За фактом пошкодження помешкань в поліцію надійшло 1248 повідомлень. В тому числі від обстрілів були пошкоджені лікарня, 5 шкіл та 5 дитячих садочків.