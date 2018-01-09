ЛУЦЕНКО, ЕГО ЖЕНА И СЫН ОБЪЯВЛЕНЫ «ПЕРСОНАМИ НОН ГРАТА» В США

Юрий Луценко, и его жена Ирина Луценко, и сын Александр объявлены «персонами нон грата» в США
Об этом сообщил в ФБ известный публицист и политолог Ростислав Демчук.
«Когда пришло известие из Кипра, что там суд арестовал более 800 миллионов долларов США Рината Ахметова — отнесся к этому сдержанно. Но когда пришла новость из Вашингтона, что Ринату Ахметову запрещен въезд в США, а за этим подоспела информация, что и Юрий Луценко, и его жена Ирина Луценко, и сын Александр объявлены «персонами нон грата» в США — на душе стало как-то веселее», — написал Демчук.
Он также разместил в своем посте вот это фото целующихся Ахметова с Луценко:
Добрі новини з СШАКоли прийшла звістка з Кіпру, що там суд арештував понад 800 мільйонів доларів США Рината Ахметова -…
Опубліковано Rostyslav Demchuk 5 січня 2018 р.
«Генпрокурор-кум Юрий Луценко, его жена — тетка III тысячелетия, и сынок, сыгравший свадьбу с размахом и госохраной, объявлены персонами нон грата в США. И стыдно, и весело!», — с удовольствием прокомментировала эту новость популярная публицистка Елена Ксантопулос.
Она сопроводила данное сообщение несколькими рисунками Георгия Ключника.
Генпрокурор-кум Юрий Луценко, его жена — тетка III тысячелетия, и сынок, сыгравший свадьбу с размахом и госохраной, объявлены персонами нон грата в США. И стыдно, и весело! Рисунки Георгия Клюючника
Опубліковано Olena Ksantopulos 5 січня 2018 р.
Сообщает Antikor