ГОРОСКОП НА 9 СІЧНЯ

ОВЕН
Постарайтеся порадувати себе хоч чим-небудь. Якщо ви любите ходити по магазинах, купіть те, що захочеться. Любителям поспілкуватися не варто себе обмежувати. А якщо хочете просто розслабитися і відпочити, то не змушуйте себе робити щось через силу.
ТЕЛЕЦЬ
Важливі справи на деякий час краще відкласти. Зараз ви можете опинитися в багатьох питаннях некомпетентними або просто помилятися в своїх переконаннях. Головне, не витрачати час на порожні переживання. Підтримка і розумні поради друзів і близьких допоможуть відчути себе більш впевнено.
БЛИЗНЮКИ
Добре починати нові справи, приймати важливі рішення, зайнятися самоосвітою. Це вдалий час, щоб порозумітися, помиритися, обговорити плани на майбутнє. Зараз потрібно бути особливо уважними до рідних і друзів і не нав’язувати правила гри, які їм не до душі. Краще поступіться.
РАКИ
Вам потрібно з обережністю поставитися до нових ділових пропозицій, якими б перспективними вони не здалися спочатку. Якщо все ж виникнуть сумніви, то варто проконсультуватися з фахівцями. Зараз йде вдалий час для покупок.
ЛЕВ
Не потрібно діяти поспіхом. Чи не обіцяйте нікому свою допомогу, поки не розберетеся в ситуації. Більше часу виділіть для справ, що доставляють радість. На вихідних можна зайнятися улагоджуванням господарсько-побутових справ, прибиранням, ремонтом.
ДІВА
Колективні зусилля зараз виявляться ефективніше самостійної діяльності. У зв’язку з цим намагайтеся більше контактувати з оточуючими, рахуватися з чужою думкою, грати за загальними правилами. Така поведінка дозволить вам обзавестися корисними зв’язками.
ТЕРЕЗИ
Позбавляйтеся від всього непотрібного — старих речей, що зжили себе відносин, шкідливих звичок. Добре зустрітися з друзями, яких ви давно не бачили.
СКОРПІОН
Постарайтеся все організувати так, щоб у вашому житті було більше приємних моментів. Це сприятливий день для ділових зустрічей і переговорів, а також розважальних заходів. Імовірність помилок є, але ви їх помітите і виправите раніше, ніж виникнуть проблеми.
СТРІЛЕЦЬ
Настав час прийняття найвідповідальніших рішень. День якнайкраще дозволяє відокремити справді важливе від наносного і малозначимого. Можна сміливо братися за нові починання, покладати на себе всілякі зобов’язання, які виявляться посильними.
КОЗЕРІГ
Енергії у вас зараз більш ніж достатньо. Ви можете стати душею будь-якої компанії і зарядити своїм оптимізмом оточуючих. Є шанс знайти грошову підробіток через знайомих, друзів або колишніх колег. Потрібно більше часу приділяти своєму здоров’ю і фізичній формі.
ВОДОЛІЙ
Даний період схожий на іспит, і тому, як ви його здасте, будуть розвиватися подальші події. Є небезпека, що зараз ви здатні притягнути до себе непорядних людей. Не давайте і не беріть в борг, інакше незабаром можуть виникнути фінансові труднощі.
РИБИ
День пройде спокійно. На професійній ниві можуть з’явитися цікаві перспективи. Але діяти треба швидко. Якщо почнете відкладати або затягувати вирішення питань, то можете втратити свій щасливий випадок.