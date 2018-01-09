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В УКРАЇНІ ЗРОСЛИ ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

09.01.2018 Новини Комментариев нет
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З січня 2018 року тарифи на електроенергію для непобутових споживачів зросли на 8-11% залежно від регіону і постачальника.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Найбільше зростання цін на електроенергію відбулося у Київській, Івано-Франківській, Харківській та Чернівецькій областях. Тут тарифи зросли більш, ніж на 10%.

Найменше підвищення тарифів торкнулося Сумської, Луганської, Рівненської та Житомирської областей.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію на ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

 

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