ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 9 СІЧНЯ

- 1349 — під час погромів у Базелі (Швейцарія) близько 700 євреїв спалені заживо у своїх оселях — місцеве населення вирішило, що саме євреї винні в епідемії бубонної чуми.
- 1599 — у Масселбурзі (Шотландія) створена найдавніша з офіційно зареєстрованих масонських лож.
- 1648 — Богдана Хмельницького обрано гетьманом Запорізької Січі.
- 1792 — Підписано Ясський мирний договір, що завершив російсько-турецьку війну 1787—1792.
- 1799 — у Великій Британії вперше у світі введено податок на прибуток.
- 1905 — 9 січня за старим стилем у Санкт-Петербурзі влада жорстоко розігнала мирну демонстрацію, учасники якої мали на меті вручити цареві «Петицію робітників і жителів Петербурга для подання Миколі II». Розстріл велелюдного мітингу, який отримав назву «кривава неділя», став одним із поштовхів до революції 1905 року. Згідно з теперішнім загальноприйнятим календарем, ця подія відбулася 22 січня.
- 1920 — Нестор Махно відмовився вести свої війська на фронт проти поляків, за що більшовики оголосили його поза законом.
- 1923 — іспанський винахідник Хуан де ля Сієрва здійснив перший політ на винайденому ним автожирі. З розвитком гелікоптерів роботи зі створення автожирів були згорнуті.
- 1927 — у кінотеатрі Монреаля через паніку, викликану невеликим вибухом кінокамери, загинуло 78 людей, з них 77 — діти молодше за 18 років.
- 1951 — у Нью-Йорку відбулось офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй.
- 1972 — у гавані Гонконгу загорівся і затонув океанський лайнер «Королева Єлизавета», на той час найбільший у світі пасажирський корабель.
- 1992 — Ґвінея, Венесуела і Чилі визнали незалежність України.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з КНДР.
- 2005 — на президентських виборах у Палестинській автономії переміг колишній прем’єр-міністр Палестини Махмуд Аббас, який замінив покійного Ясіра Арафата.