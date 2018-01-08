У цей день тривають святки. Дівчата починають гадати. У народі 8 січня називають «жіночими кашами». Це свято породіль і бабок-повитух. В цей день зазвичай займаються столярними роботами. Також 8 січня жінки беруть ложку, ходять в гості і їдять кашу, яку господарі будинку (як правило, родичі та друзі) спеціально готують для такого випадку. У свято часто грають на музичних інструментах, розважаються і веселяться. Верующіе8 січня моляться Святому пророку Давиду, який відомий як покровитель музикантів. Також він допомагає справлятися з гнівом і викорінювати в собі зайву злість. Крім того, раніше на Русі вважали, що Давид, граючи на гуслях, своїм співом захищає людину від розбійників і диких звірів, які можуть зустрітися йому на шляху.
8 січня відзначається Собор Пресвятої Богородиці. Вважається, що в цей день загадкові Святки вступають у свої права. У багатьох будинках тривають святкові посиденьки. Пильна увага — на прикмети і традиції!
Народні прикмети на 8 січня
- Якщо в цей день буде завірюха і мороз, значить, літо буде холодним
- Якщо людина народилася 8 січня, значить, він буде хорошим майстром. Йому рекомендується носити алмаз в якості талісмана
- Повитухам 8 січня належить дарувати матерію і рушники — «на легку дорогу» прийнятими ними дітьми. Крім того, повитухам приносять частування, що обіцяє дарувальникам щастя, а жінкам — легкі пологи.
- Маленьку дитину в цей день піднімали вище власної голови, щоб він ріс високим, міцним, красивим і здоровим
- В день 8 січня не можна купувати мотузки або вироби з них, оскільки це може призвести до того, що в сім’ї хтось повіситься
- Не можна 8 січня готувати і їсти кисіль — це до небіжчика
- Колядників, які прийшли в будинок, потрібно обов’язково впустити і пригостити смачною їжею, що принесе господарям будинку щастя і благополуччя, мир і спокій у родині
- Якщо за вікном сніг і мороз — прикмета до того, що літо буде непогожим і холодним
- Якщо вранці сонячно і ясно — чекай хороший урожай проса
- Якщо 8 січня пригоріла каша — бути снігопадів
- Зграї ворон літають над головою — буде хуртовина
- Якщо щебечуть синиці — чекай нічних заморозків
- Якщо з будинку в день 8 січня винести розбитий посуд або інший непотріб — в сім’ю прийде нещастя
- Якщо в печі горить біле, а не червоне полум’я, скоро потеплішає
- Якщо почув спів зяблика — скоро буде відлига
- Сніг 8 січня прилипає до долонь — чекай тепла
- Північний вітер принесе з собою холод і холоднечу
- Якщо після заходу 8 січня небо забарвлюється в червоний колір — чекай лютих морозів
- 8 січня ворожіння на врожай і шлюб — самі правдиві