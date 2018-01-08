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ПРИКМЕТИ НА 8 СІЧНЯ

08.01.2018 Цікаво знати Комментариев нет
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У цей день тривають святки. Дівчата починають гадати. У народі 8 січня називають «жіночими кашами». Це свято породіль і бабок-повитух. В цей день зазвичай займаються столярними роботами. Також 8 січня жінки беруть ложку, ходять в гості і їдять кашу, яку господарі будинку (як правило, родичі та друзі) спеціально готують для такого випадку. У свято часто грають на музичних інструментах, розважаються і веселяться. Верующіе8 січня моляться Святому пророку Давиду, який відомий як покровитель музикантів. Також він допомагає справлятися з гнівом і викорінювати в собі зайву злість. Крім того, раніше на Русі вважали, що Давид, граючи на гуслях, своїм співом захищає людину від розбійників і диких звірів, які можуть зустрітися йому на шляху.

8 січня відзначається Собор Пресвятої Богородиці. Вважається, що в цей день загадкові Святки вступають у свої права. У багатьох будинках тривають святкові посиденьки. Пильна увага — на прикмети і традиції!

Народні прикмети на 8 січня

  1. Якщо в цей день буде завірюха і мороз, значить, літо буде холодним
  2. Якщо людина народилася 8 січня, значить, він буде хорошим майстром. Йому рекомендується носити алмаз в якості талісмана
  3. Повитухам 8 січня належить дарувати матерію і рушники — «на легку дорогу» прийнятими ними дітьми. Крім того, повитухам приносять частування, що обіцяє дарувальникам щастя, а жінкам — легкі пологи.
  4. Маленьку дитину в цей день піднімали вище власної голови, щоб він ріс високим, міцним, красивим і здоровим
  5. В день 8 січня не можна купувати мотузки або вироби з них, оскільки це може призвести до того, що в сім’ї хтось повіситься
  6. Не можна 8 січня готувати і їсти кисіль — це до небіжчика
  7. Колядників, які прийшли в будинок, потрібно обов’язково впустити і пригостити смачною їжею, що принесе господарям будинку щастя і благополуччя, мир і спокій у родині
  8. Якщо за вікном сніг і мороз — прикмета до того, що літо буде непогожим і холодним
  9. Якщо вранці сонячно і ясно — чекай хороший урожай проса
  10. Якщо 8 січня пригоріла каша — бути снігопадів
  11. Зграї ворон літають над головою — буде хуртовина
  12. Якщо щебечуть синиці — чекай нічних заморозків
  13. Якщо з будинку в день 8 січня винести розбитий посуд або інший непотріб — в сім’ю прийде нещастя
  14. Якщо в печі горить біле, а не червоне полум’я, скоро потеплішає
  15. Якщо почув спів зяблика — скоро буде відлига
  16. Сніг 8 січня прилипає до долонь — чекай тепла
  17. Північний вітер принесе з собою холод і холоднечу
  18. Якщо після заходу 8 січня небо забарвлюється в червоний колір — чекай лютих морозів
  19. 8 січня ворожіння на врожай і шлюб — самі правдиві
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