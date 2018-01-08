ГОРОСКОП НА 8 СІЧНЯ

ОВЕН
Якщо виникла суперечка, шукайте компроміс.
ТЕЛЕЦЬ
Витрачати гроші зараз потрібно із розумом. Купуйте лише необхідне.
БЛИЗНЮКИ
Реалізуйте давно задумане. Вас спікатиме вдача.
РАКИ
Конфлікти з родичами зіпсують вам настрій.
ЛЕВ
У вас спад енергії. Відпочиньте та відновіть сили.
ДІВА
Сьогодні для вас будуть лише гарні новини. Можливі нові пропозиції.
ТЕРЕЗИ
Не бійтеся прийняти важливе рішення, пов’язане із фінансами.
СКОРПІОН
Не приймайте важливих рішень. Краще проведіть час із родиною.
СТРІЛЕЦЬ
Краще відмовитись від нових пропозицій на роботі. Вони можуть буде неперспективними.
КОЗЕРІГ
Займіться справою, на яку раніше не вистачало часу.
ВОДОЛІЙ
У вас море емоцій! Думайте перед тим, як говорити щось важливе.
РИБИ
Складаючи плани на день, надавайте перевагу тим, які швидко можна реалізувати.