ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 8 СІЧНЯ

- 1198 — початок понтифікату Інокентія ІІІ (Лотаріо, граф Сеньї), 176-го Папи римського (1198—1216).
- 1297 — Франсуа Грімальді захопив Монако. Цей день вважається початком понад 700-літнього правління династії Грімальді та існування незалежної держави Монако.
- 1570 — Іван Грозний з військом увійшов у Новгород і почав винищення населення міста.
- 1654 — у Переяславі генеральна військова рада, яку скликав гетьман Богдан Хмельницький, вирішила створити військово-політичний союз двох держав — України та Росії.
- 1656 — у голландському місті Гарлем вийшов перший номер газети «Гарлемський вісник», яка видається і досі. Це найстаріше з періодичних видань, що існують сьогодні
- 1851 — французький фізик Леон Фуко завдяки сконструйованому ним апарату продемонстрував обертання Землі.
- 1861 — вийшов перший номер російського журналу «Вокруг света».
- 1889 — учений Герман Голлеріт із Нью-Йорка запатентував табулюючу машину, яка була використана під час перепису населення в країні.
- 1912 — засновано Африканський національний конгрес, який майже через 90 років прийшов до влади в Південній Африці. Основна мета організації — захист прав чорношкірої більшості.
- 1918 — виступаючи перед членами Конгресу, Президент США Вудро Вільсон запропонував мирну програму з 14 пунктів, що мала сприяти закінченню І Світової війни.
- 1919 — в с. Ясіня теперішньої Закарпатської Гуцульщини провідна коляда місцевих гуцулів «завершилася» роззброєнням угорської залоги та встановленням української Гуцульської республіки.
- 1957 — Боббі Фішер став чемпіоном США з шахів у віці 14 років.
- 1959 — французький генерал Шарль де Голль став першим Президентом П’ятої республіки (1958—1969).
- 1961 — французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності.
- 2004 — у Саутгемптоні відбулася церемонія «хрещення» морського суперлайнера «Queen Mary 2», найбільшого на той час у світі.