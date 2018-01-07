Актуально:

ПРИКМЕТИ НА 7 СІЧНЯ

07.01.2018 Цікаво знати Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Починаються святки, які триватимуть аж до 18 січня. У цей період люди намагалися веселитися, влаштовували гуляння, справляли весілля. Також, згідно з повір’ями і прикметами, саме 7 січня починаються справжні Різдвяні морози.

У день Різдва Христового, 7 січня, всі віруючі згадують найбільше чудо — народження Ісуса Христа. Вони збираються в храмах, де проходять святкові богослужіння. Также7 січня всі старалися відвідати рідних і близьких, щоб розділити з ними їжу. Існує навіть традиція ходити в гості. Гарна прикмета — якщо в будинок першими увійде двоє чоловіків. Це означає, що протягом року в сім’ї не буде сварок. Якщо ж першою в будинок входить жінка, то ця прикмета не радує: вважається, що це до нещасть і хвороб.

Народні прикмети на 7 січня

  1. Якщо на Різдво відлига, значить, потрібно чекати теплу і ранню весну.
  2. Якщо на Різдво, 7 січня, вдаряють морози, то так само холодно буде і на Водохреще. Може навіть початися сильна хуртовина
  3. Якщо Різдво випадає на п’ятницю, значить, зима цього року буде довгою, а літо, навпаки, коротким.
  4. Якщо Різдво випадає на неділю, чекай удачу у всіх справах
  5. Людина, що народилася в Різдво, буде щасливим. В якості талісмана йому рекомендують носити яшму.
  6. Якщо в Різдво кішка стінки дере, значить, зовсім скоро погода зіпсується. Якщо ж кішка скрутилась в клубок, потрібно чекати сильних морозів.
  7. Високі кучугури 7 січня віщують благополучний рік
  8. Відлига в день Різдва Христового віщує ранню і теплу весну
  9. Ясна місяць на небі 7 січня — чекай сильних морозів
  10. Гарна погода на Феліцата, відповідно до прикметами, віщує багатий урожай
  11. Відомо, що, який є погода після Різдва Христового, таким і буде весь період після Петрова Дня (12 липня)
  12. Якщо господиня в цей день розбила посуд або щось розлила, це до сварки
  13. Не можна виносити сварок з хати до самого Старого Нового року — вважається, що це до нещастя
  14. Зіграти весілля 7 січня — на щастя в шлюбі
  15. Якщо на вулиці розігралася заметіль — бути ранній весні
  16. Не можна вживати спиртне в Різдво — проп’єш весь річний урожай
  17. Глава сім’ї в цей день повинен залишатися вдома — щоб стадо не загубилося
  18. Якщо в Різдво, дивлячись на небо, помолитися і загадати бажання, воно обов’язково збудеться
  19. Якщо Різдво випадає на молодик — це обіцяє неврожай. Зоряне небо, навпаки, обіцяє хороший врожай бобових культур.
  20. У цей день не можна ходити на рибалку і в ліс, щоб не турбувати водяних, русалок і лісовиків, які відзначають свято
  21. Не можна 7 січня лаятися, працювати, переїжджати на нове місце, різати худобу і думати про щось погане
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар