Починаються святки, які триватимуть аж до 18 січня. У цей період люди намагалися веселитися, влаштовували гуляння, справляли весілля. Також, згідно з повір’ями і прикметами, саме 7 січня починаються справжні Різдвяні морози.
У день Різдва Христового, 7 січня, всі віруючі згадують найбільше чудо — народження Ісуса Христа. Вони збираються в храмах, де проходять святкові богослужіння. Также7 січня всі старалися відвідати рідних і близьких, щоб розділити з ними їжу. Існує навіть традиція ходити в гості. Гарна прикмета — якщо в будинок першими увійде двоє чоловіків. Це означає, що протягом року в сім’ї не буде сварок. Якщо ж першою в будинок входить жінка, то ця прикмета не радує: вважається, що це до нещасть і хвороб.
Народні прикмети на 7 січня
- Якщо на Різдво відлига, значить, потрібно чекати теплу і ранню весну.
- Якщо на Різдво, 7 січня, вдаряють морози, то так само холодно буде і на Водохреще. Може навіть початися сильна хуртовина
- Якщо Різдво випадає на п’ятницю, значить, зима цього року буде довгою, а літо, навпаки, коротким.
- Якщо Різдво випадає на неділю, чекай удачу у всіх справах
- Людина, що народилася в Різдво, буде щасливим. В якості талісмана йому рекомендують носити яшму.
- Якщо в Різдво кішка стінки дере, значить, зовсім скоро погода зіпсується. Якщо ж кішка скрутилась в клубок, потрібно чекати сильних морозів.
- Високі кучугури 7 січня віщують благополучний рік
- Відлига в день Різдва Христового віщує ранню і теплу весну
- Ясна місяць на небі 7 січня — чекай сильних морозів
- Гарна погода на Феліцата, відповідно до прикметами, віщує багатий урожай
- Відомо, що, який є погода після Різдва Христового, таким і буде весь період після Петрова Дня (12 липня)
- Якщо господиня в цей день розбила посуд або щось розлила, це до сварки
- Не можна виносити сварок з хати до самого Старого Нового року — вважається, що це до нещастя
- Зіграти весілля 7 січня — на щастя в шлюбі
- Якщо на вулиці розігралася заметіль — бути ранній весні
- Не можна вживати спиртне в Різдво — проп’єш весь річний урожай
- Глава сім’ї в цей день повинен залишатися вдома — щоб стадо не загубилося
- Якщо в Різдво, дивлячись на небо, помолитися і загадати бажання, воно обов’язково збудеться
- Якщо Різдво випадає на молодик — це обіцяє неврожай. Зоряне небо, навпаки, обіцяє хороший врожай бобових культур.
- У цей день не можна ходити на рибалку і в ліс, щоб не турбувати водяних, русалок і лісовиків, які відзначають свято
- Не можна 7 січня лаятися, працювати, переїжджати на нове місце, різати худобу і думати про щось погане