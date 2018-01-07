ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 7 СІЧНЯ

- 1558 — французи зайняли Кале, останнє континентальне володіння Королівства Англія у Франції.
- 1610 — Галілео Галілей відкрив перші три супутники Юпітера —Іо, Європу і Ганімед.
- 1714 — британець Генрі Мілль запатентував друкарську машинку (яка ніколи не була прийнята до виробництва).
- 1782 — відкрився перший американський комерційний банк, Bank of North America.
- 1785 — француз Жан-П’єр Бланшар і американець Джон Джеффріс на повітряній кулі перелетіли з британського Дувра до французького Кале.
- 1797 — вперше використаний сучасний італійський прапор.
- 1887 — американець Томас Стівенс із Сан-Франциско завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Почавши мандрівку у квітні 1884 року, відчайдух проїхав 13 500 миль.
- 1919 — після переходу влади від Директорії до червоноармійських загонів в Житомирі та навколишніх містечках почалися єврейські погроми, що тривали тиждень.
- 1924 — в Одеській окрузі під час різдвяних торгів відбулися єврейські погроми, які проходили під антирадянськими і антисемітськими гаслами, що перекинулися і на Ольвіополь.
- 1927 — зроблений перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон.
- 1929 — у Нью-Йорку молоко вперше у світі почали продавати в картонних пакетах.
- 1929 — вийшов друком один із перших пригодницьких коміксів — «Тарзан».
- 1949 — університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголосив про одержання першої фотографії генів.
- 1953 — президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби.
- 1979 — в’єтнамські війська повалили режим Пол Пота в Камбоджі.
- 1980 — Індіра Ганді знов стає прем’єр-міністром Індії.
- 1989 — наслідний принц Японії Акіхіто проголошений новим імператором. В Японії настала нова ера Хейсей.
- 1992 — Португалія визнала незалежність України.
- 1992 — телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон. Він коштував 1499 доларів.
- 1999 — у Сенаті США почалися слухання щодо імпічменту президента. Білла Клінтона звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі.
- 2015 — теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках напали на редакцію сатиричного журналу «Charlie Ebdo» і вбили 12 чоловік. Наступного дня їх спільники знову вбили невинних. Тільки через два дні терористи були оточені загонами поліції і застрелені під час штурму