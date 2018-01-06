ІМЕНИНИ 6 СІЧНЯ

Євгенія — женское имя, производное от мужского имени Евгений. Происходит от др.-греч. εὐγενής(eugenes) — «высокородная, благородная, потомок благородного рода».
Клавдія — християнське жіноче ім’я. Походить від лат. Claudia — «з роду Клавдіїв». Жіноча форма імені Клавдій, що походить від давньоримського номена «Клавдій» (Claudius), згідно з легендою, пов’язаного зі словом claudus — «кульгавий» (тому «Клавдія» часто тлумачать як «кульгава»), але існують і вірогідніші версії його походження (див. «Походження номена Клавдій»).
Артем (грец. Ἀρτεμής — чоловіче особове ім’я, що перекладається із грецького Ἀρτεμής як «непошкоджений, бездоганного здоров’я». За іншою версією, ім’я бере корені від грец. Αρτέμιος — «присвячений Артеміді». Інша форма імені — Артемій
Сергій — чоловіче ім’я, походить від давньоримського родового імені (номену) Sergius, також присутнє у святцях як власне ім’я. Ім’я не має однозначного трактування. Імовірно, ім’я має етимологічний зв’язок із словами «servus» — служитель, або від «servi Dei» — служитель бога (маються на увазі давньоримські божества). Транслітерація латинкою у паспорті громадянина України для виїзду за кордон — Serhii (раніше також вживалися варіанти Serhiy, Sergii та Sergiy)