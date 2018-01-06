Православна церква відзначає 6 січня День Святої Клавдії і Святий Євгенії. Також це переддень Різдва, Святвечір, коли люди ходять по будинках і виконують колядки на щастя. Цього дня завершується Пилипівський піст, який починався 28 листопада. По 6 січня судять про те, яким буде місяць грудень. У цьому допомагають прикмети.
У День Клавдії, 6 січня, кажуть: «День додався на ступню курячу». Згідно древнім прикметами, саме зараз наступають найсуворіші морози. «Зима пустує не тільки в лісі, але і у людини на носі», — кажуть у народі.
6 січня — один з найважливіших днів у православній церкві. Відзначають Святвечір, напередодні Різдва Христового — найважливіше свято після Великодня. Згідно з повір’ям, саме в цю ніч на світ з’явився Ісус Христос.
Цікаво, що, незважаючи на церковні заборони, на Русі за старих часів дівчата 6 січня збиралися разом для того щоб поворожити, оскільки, згідно з віруваннями, ворожіння на Різдво завжди є правдивими.
Поки не зійде 6 січня перша зірка, намагалися не приймати їжу. До свята готували багатий стіл, робили прибирання, натирали підлоги травою ялівцю для того щоб у будинку стояв приємний запах.
Народні прикмети на 6 січня
- Морозний день 6 січня обіцяє хороший врожай
- Якщо у Святвечір вночі небо зоряне і безхмарне, значить, цього року буде багатий урожай ягід та грибів
- Якщо людина народилася в Різдвяний святвечір, то він буде щасливий, ніколи не стане мати потребу в грошах. До слова, таким людям рекомендується носити оберіг з геліотропом, що, згідно з повір’ями, стане надійним захистом від злих сил
- Якщо день 6 січня ясний і безхмарний, то це обіцяє хороший врожай
- Якщо стежки в лісі чорні (тобто видна земля, а не прихована під снігом), значить, цього року можна зібрати багатий урожай гречки
- Зоряне небо на Святвечір обіцяє приплід худоби
- Якщо на Клавдію земля сильно промерзла — прикмета до того, що буде хороший урожай
- У день Клавдії не годують курей, щоб ті городи НЕ перекопували
- У День Клавдії не можна займатися шиттям і рукоділлям, оскільки це обіцяє нещастя
- У цей день не можна виносити сміття з дому. Все, що накопичилося, збирали в затишному місці, а потім спалювали.
- Вважалося, що не можна 6 січня сідати за різдвяний стіл, надівши чорні одягу, оскільки це колір печалі
- Чи не впустити в дім колядників 6 січня — погана прикмета. Вважається, що з будинку піде удача. А ось, гостинність, виявлену по відношенню до виконавців колядок, навпаки, обіцяє процвітання і достаток
- Якщо на вулиці 6 січня сильний мороз, це обіцяє багатий урожай
- Якщо 6 січня на небі видно Чумацький шлях, значить, літо буде теплим
- Якщо у Святвечір попаритися в лазні, то це дасть людині захист від недуг на весь майбутній рік.