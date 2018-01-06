ГОРОСКОП НА 6 СІЧНЯ

ОВЕН
Не варто в цей день вчиняти будь-які дії в поспіху. Багато справи улагодяться силами ваших колег, рідних, друзів. Звичайно, це не означає, що ви повинні діяти, однак беріть на себе лише ту частину роботи, яка вдається вам найкраще.
ТЕЛЕЦЬ
Не турбуйтеся про поточні справи, навіть якщо вони розвиваються не зовсім гладко. Матеріальні, професійні і домашні питання досить швидко зможуть вирішитися, якщо ви не будете піддаватися зневірі.
БЛИЗНЮКИ
Даний період не готує ніяких неприємних сюрпризів. При найменшій можливості намагайтеся чимось порадувати себе. Інтереси і бажання сім’ї потрібно враховувати при здійсненні важливих кроків, які зачіпають спільне майно, фінанси, побут.
РАКИ
Щоб під впливом емоцій не зробити який- небудь необдуманий вчинок, зірки радять вам вчасно отримати невелику психологічну розрядку — розкажіть про свої проблеми і побоюваннях перевіреного друга чи рідним. Будьте дуже уважними на дорозі.
ЛЕВ
Вибирайте найважливіші справи і здійснюйте їх по черзі. Постарайтеся не приймати все близько до серця. Можливо несподіване загострення матеріальних проблем, виникнення розбіжностей з членом сім’ї або родичем. Потрібно тримати себе в руках.
ДІВА
Непогано йде торгово-закупівельна та посередницька діяльність. Так само плідно просуваються навчання, підвищення кваліфікації та будь самовдосконалення.
ТЕРЕЗИ
Зараз ви можете штучно створювати на своєму шляху труднощі, а потім мужньо їх долати. Через це будете стикатися з образами і докорами. Більшою мірою це відноситься до взаємин в колективі. Слід утриматися від будь-яких спокус.
СКОРПІОН
Потрібно запланувати обмежена кількість справ і залишити достатньо часу для відпочинку. Дії або, навпаки, бездіяльність ділових партнерів можуть викликати у вас досаду. Але не намагайтеся що-небудь з’ясовувати чи доводити. Якщо немає термінових робочих справ, приділіть цей час вирішення особистих питань.
СТРІЛЕЦЬ
У колі рідних, щоб уникнути сварок слід з особливою увагою підійти до розподілу побутових обов’язків. Інакше це питання стане яблуком розбрату у вашій родині. Гарне вплив на самопочуття і душевний стан нададуть невелика пробіжка, розслабляючий масаж, водні процедури.
КОЗЕРІГ
У цей день можуть зрости конкуренція і протиріччя всередині колективу. Зараз вам складно буде реагувати на те, що відбувається спокійно. Новини та події, що відбуваються змусять організуватися і увійти в режим швидкого реагування. Проводьте вільний час активно, уникайте самотності.
ВОДОЛІЙ
Протягом дня можуть виникати проблеми, пов’язані із затримками якихось процесів, запізненнями, технічними збоями. Запорукою відмінного результату будуть ваші дисциплінованість і відповідальність. Зірки радять вкласти свої сили в зміцнення взаємин з партнерами і колегами. Особливу увагу слід приділити здоров’ю.
РИБИ
Думайте про наслідки, перш ніж щось сказати. Зараз ви можете проявити нетактовність до співрозмовника або просто незаслужено образити людину. Якщо ви ще не зробили щеплення від грипу, то зараз саме час подумати про це.