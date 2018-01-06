ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 6 СІЧНЯ

- 1681 — перший опис матчу з боксу, що відбувся у Королівстві Англія між дворецьким і м’ясником герцога Альбемарльського.
- 1709 — полки Карла ХІІ та Івана Мазепи почали штурм Веприка.
- 1838 — у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) в майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Семюел Морзе разом з Альфредом Вайлем уперше продемонстрував свій телеграфний аппарат, над яким працював впродовж кількох років.
- 1846 — в Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко написав свій знаменитий «Заповіт».
- 1846 — у Києві створено Кирило-Мефодіївське товариство.
- 1928 — річка Темза, що вийшла з берегів, затопила деякі райони Лондона. 14 осіб загинули, водою були залиті підвали у Вестмінстері, рів Тауер, у галереї Тейт були пошкоджені 12 картин. Лондон залишився без телефонного зв’язку.
- 1928 — вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі сформовано виборчий блок національних меншин — представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій.
- 1939 — німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрассман повідомили про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів. Це був перший крок до практичного використання ядерної енергії.
- 1975 — на американському телеканалі NBC вперше вийшла в ефір гра «Wheel of Fortune», відома як «Поле чудес».
- 1978 — Уряд Сполучених Штатів повернув Угорщині одну з її реліквій — корону святого Іштвана, яка зберігалася в США з часів ІІ Світової Війни.
- 1992 — Республіка Бурунді і Республіка Джибуті визнали незалежність України.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною.
- 1994 — у Детройті американська фігуристка Ненсі Керріган під час тренування на льоду зазнала атаки охоронця своєї суперниці Тоні Хардінг.
- 2015 — Литва зупинила на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ та НТВ-Мир — за перекручення інформації про події в Україні.