У ПОКРОВСЬКУ УКРЗАЛІЗНИЦЯ ВІДКРИВАЄ МІЖНАРОДНУ КАСУ

ПАТ «Укрзалізниця» збільшить кількість міжнародних кас у зв’язку зі зростанням обсягів перевезень пасажирів до країн ЄС. Про це повідомив в.о. голови правління товариства Євген Кравцов у Twitter, інформує сайт Укрзалізниці.
За його словами, розширення мережі міжнародних квиткових кас залізничники розпочнуть із регіональної філії «Донецька залізниця». «Міжнародних залізничних кас у 2018-му додасться. Починаємо із «Донецької залізниці». Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську. Укрзалізниця сьогодні дає можливість подорожувати до 7 країн ЄС», – зазначив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця».
Як повідомив Євген Кравцов, у 2017 році в міжнародному сполученні Україна – ЄС перевезено у 5,5 разів більше, ніж у 2016-му. За 11 місяців поїздами за кордон подорожували 205 тисяч пасажирів.
«У графіку руху пасажирських поїздів на 2017/2018 рр. ми розширили мережу маршрутів до країн ЄС. Пасажири мають змогу подорожувати до Угорщини, Польщі, Словаччини, Болгарії, Румунії, Австрії, а до Чехії з пересадкою на станції Кошице на поїзд № 240 Кошице – Прага. Ми працюємо з колегами з інозалізниць для створення можливості продажу квитків через інтернет на поїзди міжнародного сполучення. Наразі відпрацьовуємо нормативні та технічні питання», – розповів Євген Кравцов.