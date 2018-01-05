5 січня відзначається День Федула Зимового. По погоді цього дня судять, яким буде весь листопад. Народженим у День Федула рекомендують носити обереги з червоного або чорного агата, оскільки вони захищають своїх власників від темних сил. До речі, вважалося, що ті, хто народився 5 січня, будуть хорошими пастухами.
Також 5 січня вшановують пам’ять святого православної церкви Ніфонта Кіпрського, який вважається захисником від нечисті і злих сил.
Народні прикмети на 5 січня
- Якщо в цей день сніг із сильним вітром, значить, місяць липень буде дощовим і сирим. Також передбачали погоду в нобре місяці.
- Говорили: «Прийшов Федул, вітер подув — значить, урожай буде хорошим»
- Якщо 5 січня народилася дитина, значить, він виросте щасливою. Особливо це стосувалося випадків, коли малюк з’являється на світ увечері, після заходу сонця. Називали таких дітей у відповідності зі святцами в цей день — Василиями, Нифонтами, Наумами, Федулами, Феоктистами, Павлами. Дівчинку 5 січня могли назвати Анастасією на честь Дня Святої Анастасії, що відзначається 4 січня
- У День Федула покладається читати Священне Писання і молитися Богородиці
- У день Федула, 5 січня, можна і потрібно працювати, щоб завершити всі справи до Різдва
- Намагалися не працювати з гострими предметами (вилами, сокирами, ножами). За прикметами вважалося що, якщо людина пораниться в День Федула, то весь рік буде тяжко хворіти. До речі, навіть сьогодні багато людей з цієї причини побоюються хірургічного втручання в день 5 січня і намагаються переносити операцію на інший час.
- Не можна 5 січня підшивати поділ, інакше проживеш менше, ніж відведено
- Якщо вітер на Федула супроводжувався рясним снігопадом, то вважалося, що липень буде дощовим
- Снігопад у безвітряну погоду — прикмета до хорошого врожаю
- У День Федула чаклуни наводять порчу на господарів та худобу, а тому, проводились різноманітні обряди очищення. Пекли 5 січня пряники у формі корів, овець, півників. Загортали випічку в чисту матерію і клали до Різдва в затишне місце, щоб нечисть не зіпсувала, бо, за прикметами, це можливо.
- Якщо кішка 5 січня лізе на піч — сподівайся затяжних морозів
- Якщо кури поводяться неспокійно — бути хуртовині
- Якщо кінь 5 січня хропе, буде сніжна буря