ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ СЕРІЙНОГО ВИКРАДАЧА АВТОМОБІЛЬНИХ АКУМУЛЯТОРІВ

Співробітниками Селидівського відділення поліції затриманий раніше судимий чоловік, який протягом літа-осені скоїв 18 крадіжок із автомобілів. Крадію загрожує до 5 років в’язниці.
Протягом декількох місяців до чергової частини Селидівського відділення поліції надходили заяви про скоєння крадіжок акумуляторних батарей з автомобілів. Зазвичай крадій зламував автомобілі та викрадав з них акумулятори. Крадій виходив на промисел майже кожного дня.
Оперативниками були проаналізовані усі скоєні крадіжки та вжиті необхідні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи злочинця. В результаті кропіткої роботи правоохоронців особа крадія була встановлена. Ним виявився 39-річний мешканець Покровська.
Як з’ясувалося, чоловік вирішив заробляти таким способом. Викрадені акумулятори крадій «вигідно продавав», а кошти витратити на власні потреби. Затриманий зізнався у скоєних злочинах. «Для скоєння крадіжок я ввечері їхав на власному автомобілі до Новогродівки або до Селидового. Там знаходив автомобілі припарковані у темних малолюдних місцях та знімав з них акумулятори», — каже крадій.
Під час перевірки було встановлено, що зловмисник і раніше притягався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєння такого правопорушення чоловік може відправитися до в’язниці на строк до 5 років.
Співробітники поліції закликають до пильності власників автомобілів. Не залишайте транспортний засіб у погано освітленому місці. Якщо ви помітили спробу викрадення або крадіжки – негайно повідомляйте в поліцію і по можливості максимально розгляньте зловмисників. Не намагайтеся самостійно припинити спробу вчинення злочину – це може бути небезпечно.
При можливості ставте автомобілі на платні стоянки, що охороняються, обладнайте своє авто сигналізацією. Для злодіїв є приманкою і відповідно легкою здобиччю автомобілі, що стоять у величезній кількості на прибудинковій території.
Якщо Ви стали свідком скоєння злочину, негайно телефонуйте у поліцію за телефоном 102.
Покровський відділ
поліції Донецької області