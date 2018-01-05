ЗУХВАЛИМИ ДОБРОПІЛЬСЬКИМИ РОЗБІЙНИКАМИ ВИЯВИЛИСЯ ДЯДЬКО ТА ЙОГО НЕПОВНОЛІТНІЙ ПЛЕМІННИК

Співробітниками Добропільського відділення поліції протягом доби встановлені особи правопорушників, які напали на місцевого пенсіонера та заволоділи його майном. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмисникам. Нападникам загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.
До чергової частини Добропільського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що двоє невідомих чоловіків напали на його 95-річного батька.
Під час виїзду слідчо-оперативної групи було встановлено, що пенсіонер знаходився вдома, як раптом до його будинку ввірвалися двоє невідомих. Чоловіки повалили старенького на підлогу, зв’язали та накрили ковдрою. Після цього нападники забрали мисливську рушницю, 3 набої до неї, мобільний телефон, 8 нагрудних медалей та втекли.
Під час встановлення можливих свідків та опитування сусідів правоохоронцям вдалося дізнатися прикмети нападників. Результатом проведених оперативно-розшукових заходів стало затримання обох розбійників. Ними виявилися 30-річний місцевий мешканець та його 14-річний племінник. Нападники зізналися у скоєному та у всьому винять надмірну кількість випитого алкоголю.
У відношенні правопорушників відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання злодіям запобіжного заходу.
Покровський відділ
поліції Донецької області