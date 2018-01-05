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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 5 СІЧНЯ

05.01.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1585 — засновано Ставропігійське братство у Львові.
  • 1754 — у м. Петербурзі видано царський указ про скасування в Гетьманщині внутрішніх митних зборів, які поповнювали гетьманський скарб.
  • 1769 — Джеймс Ватт одержує патент на свою парову машину.
  • 1870 — почався страйк львівських друкарів — перший робітничий страйк в Західній Україні.
  • 1875 — відкрито будівлю національного оперного театру «Гранд-опера» в Парижі.
  • 1895 — відкриті рентгенівські промені.
  • 1911 — князівство Монако — конституційна монархія.
  • 1919 — Червона армія зайняла Вільнюс.
  • 1919 — у Мюнхені заснована Німецька робітнича партія, перетворена рік по тому в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію.
  • 1933 — у Сан-Франциско почалося будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота. Завершено будівництво було в 1937 році.
  • 1935 — арештовано Бориса Антоненко-Давидовича
  • 1939 — Державне расове Бюро Німеччини визнали караїмів неєвреями ані по віросповіданню, ані по расі.
  • 1956 — до берегів Антарктиди доставлена перша радянська Комплексна антарктична експедиція.
  • 1968 — прихід до влади в Чехословаччині Олександра Дубчека, який поклав початок «Празькій весні».
  • 1970 — Луганськ перейменований у Ворошиловград.
  • 1972 — початок робіт зі створення в США багаторазового транспортного космічного корабля.
  • 1977 — заарештовані лідери Української Гельсінкської Спілки Микола Руденко і Олекса Тихий.
  • 2001 — Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти віце-прем’єра Юлії Тимошенко за звинуваченнями у контрабанді і підробці документів.
  • 2006 — «Intel» представив перший процесор лінійки «Core».
  • 2011 — кількість інтернет-користувачів у світі сягнула 2 мільярдів.
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