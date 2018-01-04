У 2018 РОЦІ УКРАЇНЦІ МАТИМУТЬ 11 ДЕРЖАВНИХ ВИХІДНИХ

В цьому році вперше українці не відпочиватимуть 2 травня.
У 2018 році в країні буде 11 вихідних, пов’язаних з релігійними чи державними святами. Про це йдеться у переліку святкових і неробочих днів на сайті Верховної Ради. Таким чином законодавчо встановлено вихідні дні:
1 січня — Новий рік
7 січня — Різдво Христове
8 березня — Міжнародний жіночий день
8 квітня — Пасха
1 травня — День праці
9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
20 травня — Трійця
28 червня — День Конституції України
24 серпня — День незалежності України
14 жовтня — День захисника України
25 грудня — Різдво
Нагадаємо, що восени 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів», згідно з яким скасувала державний вихідний 2 травня.