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У 2018 РОЦІ УКРАЇНЦІ МАТИМУТЬ 11 ДЕРЖАВНИХ ВИХІДНИХ

04.01.2018 Новини Комментариев нет
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В цьому році вперше українці не відпочиватимуть 2 травня.

У 2018 році в країні буде 11 вихідних, пов’язаних з релігійними чи державними святами. Про це йдеться у переліку святкових і неробочих днів на сайті Верховної Ради. Таким чином законодавчо встановлено вихідні дні:

1 січня — Новий рік

7 січня — Різдво Христове

8 березня — Міжнародний жіночий день

8 квітня — Пасха

1 травня — День праці

9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

20 травня — Трійця

28 червня — День Конституції України

24 серпня — День незалежності України

14 жовтня — День захисника України

25 грудня — Різдво

Нагадаємо, що восени 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» щодо святкових і неробочих днів», згідно з яким скасувала державний вихідний 2 травня.

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