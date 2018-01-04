УКРАЇНЦЯМ РЕКОМЕНДУЮТЬ НЕ ЇХАТИ У ЄГИПЕТ ЧЕРЕЗ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН

Департамент консульської служби МЗС України рекомендує утриматись від поїздок у Єгипет, де на три місяці продовжили надзвичайний стан.
Як йдеться у повідомленні, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України переглянути власні плани щодо відвідування Єгипту протягом дії в державі надзвичайного стану та, якщо це можливо, утриматися без нагальної необхідності від поїздок до цієї держави, у т.ч. з туристичною метою.
Тим громадянам, які вже перебувають в Єгипті, рекомендують зважити на наявні ризики подальшого перебування на території цієї держави.
У разі перебування в курортних місцях Єгипту, наполегливо рекомендується виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки.
У разі різкого загострення ситуації, необхідно неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці проживання.
Нагадаємо, президент Єгипту продовжив діючий в країні режим надзвичайного стану для «протистояння небезпекам тероризму».