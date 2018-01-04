ПОМОГИТЕ НАЙТИ СОБАКУ

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04.01.2018 Новини Комментариев нет
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Пропала собака породы йоркширский терьер в г. Мирноград, район 8-го поселка, по кличке Зевс. Нашедшего ждет вознаграждение.

Обращаться по тел. 099-374-68-04

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