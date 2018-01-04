ЗНАЙДИ РОБОТУ СВОЄЇ МРІЇ, ЖИВИ ТА ПРАЦЮЙ В УКРАЇНІ!

3 січня в Покровському міському центрі зайнятості Донецької області проведено перший в 2018 році захід на тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» за участю 12 безробітних осіб.
Фахівець центру зайнятості Крістіна Насєкіна ознайомила присутніх з ринком праці регіону, поняттям «торгівля людьми», розповіла про експлуатацію людей, небезпечні реалії, з якими стикаються трудові мігранти за кордоном. Поінформовано присутніх про переваги та недоліки шляхів законного працевлаштування за кордоном, організації, які надають інформаційні послуги про шляхи законної міграції, а також про сприяння державною службою зайнятості у законному працевлаштуванні безробітних осіб в Ізраїлі.
Продовжила захід головний спеціаліст відділу «Покровського бюро правової допомоги» Наталя Козинець: «Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми – це проблеми, що стоять перед Україною. Щороку українці намагаються виїхати в інші країни в пошуках більш гідних умов життя. Але не завжди працевлаштування за кордоном закінчується успіхом. Велика кількість українського населення працює нелегально без укладання трудових договорів, але нелегальні трудові відносини не мають юридичних підстав для оплати праці, та не дають працівнику право на соціальні гарантії». Зазначила, що відповідно до Закону України «Про протидію торгівлі людьми», особи, які постраждали від торгівлі людьми, у разі потреби можуть отримати комплексну психологічну, соціально-педагогічну, соціально-медичну, юридичну, інформаційну допомогу та інші види послуг.
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