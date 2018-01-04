ЗА ПАЛІННЯ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ БУДУТЬ ШТРАФУВАТИ

Закон встановлює заборону на куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів в громадських та інших місцях, а саме: у ліфтах; у приміщеннях та на території медичних закладів; у приміщеннях та на території навчальних закладів; на дитячих майданчиках; у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд; у під’їздах житлових будинків; у підземних переходах; у транспорті загального користування; у приміщеннях закладів ресторанного господарства; у приміщеннях об’єктів культурного призначення; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ; на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.
Крім цього закон встановлює заборону і на куріння: у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів; гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.