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В УКРАЇНІ ВИДІЛИЛИ 1000 БЮДЖЕТНИХ МІСЦЬ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ З ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

04.01.2018 Сюжети Комментариев нет
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Кабінет Міністрів України виділив 1000 бюджетних місць для абітурієнтів з окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду 27 грудня 2017 р

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