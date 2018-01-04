В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А, госпитализированы 6 детей и 26 взрослых. Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация.
«Известно, что большинство больных проживают в Заводском районе города Николаева. И среди возможных путей заражения могут быть некачественная вода и продукты без надлежащей термической обработки, несоблюдение правил гигиены», — отметили в ОГА.
15 госпитализированным уже подтвердили диагноз.
В администрации заявляют, что для предотвращения заражения гепатитом А необходимо принимать исключительно кипяченую воду, соблюдать гигиену рук и тела, чистоты бытовой посуды, употребление только качественных продуктов и после их термической обработки.