Актуально:

В НИКОЛАЕВЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ ВСПЫШКУ ГЕПАТИТА А

04.01.2018 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

В Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А, госпитализированы 6 детей и 26 взрослых. Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация.

«Известно, что большинство больных проживают в Заводском районе города Николаева. И среди возможных путей заражения могут быть некачественная вода и продукты без надлежащей термической обработки, несоблюдение правил гигиены», — отметили в ОГА.

15 госпитализированным уже подтвердили диагноз.

В администрации заявляют, что для предотвращения заражения гепатитом А необходимо принимать исключительно кипяченую воду, соблюдать гигиену рук и тела, чистоты бытовой посуды, употребление только качественных продуктов и после их термической обработки.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар