ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 4 СІЧНЯ

- 1493 — Христофор Колумб, відкривши Америку, попрямував назад до Іспанії.
- 1494 — Виданий звід православних пісень «Осмогласник» — перша книга в південнослов’янських державах, надрукована кирилицею.
- 1885 — У штаті Айова доктор Вільям Грант провів першу у світі успішну операцію з видалення апендикса.
- 1912 — Місяць опинився на найкоротшій відстані від Землі в XX-му сторіччі (348 249 км).
- 1919 — Рада Східної Галичини прийняла рішення про приєднання до України.
- 1919 — Центральна Рада заборонила обіг в Україні російських, німецьких і австрійських грошей.
- 1936 — «Billboard» надрукував перший чарт, незабаром цей чарт одержав статус офіційного всеамериканського хіт-параду.
- 1943 — Американський журнал «Тайм» підбив підсумки 1942 року і назвав «людиною року» Йосипа Джугашвілі (Сталіна).
- 1948 — Після понад 60 років британської окупації Бірма (нині М’янма) проголошує незалежність і стає незалежною федеративною республікою. Главою уряду обрано У Ну, що виконував обов’язки прем’єр-міністра в перехідному уряді.
- 1954 — Елвіс Преслі записав свої перші пісні.
- 1958 — Після 92 днів перебування у космосі увійшов у атмосферу і згорів перший штучний супутник Землі «Спутник 1» — перший зроблений людиною космічний об’єкт.
- 1970 — Учасники гурту «The Beatles» востаннє спільно зібрались на студії для запису пісні «Let It Be».
- 1985 — В одній з клінік північного Лондона народилася дівчинка у місіс Коттон — першої у світі сурогатної матері.
- 1991 — Гурт «Nirvana» підписав контракт із компанією «Geffen».
- 1992 — Албанія та Узбекистан визнали незалежність України.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.
- 2004 — Марсохід «Спіріт» здійснив посадку на Марсі.
- 2004 — Після «революції троянд» у Грузії відбулися президентські вибори. Понад 96 % громадян підтримали Михаїла Саакашвілі.
- 2010 — Відкрито найвищий хмарочос у світі — Бурдж Дубай.