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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 4 СІЧНЯ

04.01.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1493 — Христофор Колумб, відкривши Америку, попрямував назад до Іспанії.
  • 1494 — Виданий звід православних пісень «Осмогласник» — перша книга в південнослов’янських державах, надрукована кирилицею.
  • 1885 — У штаті Айова доктор Вільям Грант провів першу у світі успішну операцію з видалення апендикса.
  • 1912 — Місяць опинився на найкоротшій відстані від Землі в XX-му сторіччі (348 249 км).
  • 1919 — Рада Східної Галичини прийняла рішення про приєднання до України.
  • 1919 — Центральна Рада заборонила обіг в Україні російських, німецьких і австрійських грошей.
  • 1936 — «Billboard» надрукував перший чарт, незабаром цей чарт одержав статус офіційного всеамериканського хіт-параду.
  • 1943 — Американський журнал «Тайм» підбив підсумки 1942 року і назвав «людиною року» Йосипа Джугашвілі (Сталіна).
  • 1948 — Після понад 60 років британської окупації Бірма (нині М’янма) проголошує незалежність і стає незалежною федеративною республікою. Главою уряду обрано У Ну, що виконував обов’язки прем’єр-міністра в перехідному уряді.
  • 1954 — Елвіс Преслі записав свої перші пісні.
  • 1958 — Після 92 днів перебування у космосі увійшов у атмосферу і згорів перший штучний супутник Землі «Спутник 1» — перший зроблений людиною космічний об’єкт.
  • 1970 — Учасники гурту «The Beatles» востаннє спільно зібрались на студії для запису пісні «Let It Be».
  • 1985 — В одній з клінік північного Лондона народилася дівчинка у місіс Коттон — першої у світі сурогатної матері.
  • 1991 — Гурт «Nirvana» підписав контракт із компанією «Geffen».
  • 1992 — Албанія та Узбекистан визнали незалежність України.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.
  • 2004 — Марсохід «Спіріт» здійснив посадку на Марсі.
  • 2004 — Після «революції троянд» у Грузії відбулися президентські вибори. Понад 96 % громадян підтримали Михаїла Саакашвілі.
  • 2010 — Відкрито найвищий хмарочос у світі — Бурдж Дубай.

 

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