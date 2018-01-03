ІМЕНИНИ 3 СІЧНЯ

Петро (МФА: [pe.ˈtro]) — чоловіче особове ім’я. Походить від грецького імені Петрос (грец. πέτρος, Petros, «камінь, скеля»). У вперше вжито у Біблії на означення святого Петра, першого Римського Папи, на якому як на скелі Ісус Христос обіцяв збудувати свою Церкву. Поширилося разом із християнством в країнах Європи та європейських колоніях в Африці, Азії, Америці та Австралії. До України потрапило у грецькій (римсько-візантійській) формі. Інші форми — Пітер (в англомовних країнах), Педро (в іспаномовних країнах), Педру (в португаломовних країнах), П’єр (у франкомовних країнах) тощо.
Фемістокл (дав.-гр. Θεμιστοκλῆς, 524 до н. е. — 459 до н. е., Магнесія) — афінський політик, стратег, один з лідерів демосу.
Юліана – «кучерява». Походження імені Юліана латинське. Воно є жіночим варіантом чоловічого імені Юлианус.
Прокіп, Прокофій, Прокопій — ім’я від давньогрецького — успішний, той що досягає успіхів. Прокоша, Проня — скорочені форми імені.