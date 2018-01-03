У 2017-МУ ЗАВЕРШЕНО 399 ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В РАМКАХ ДФРР, — ЗУБКО

Державний фонд регіонального розвитку – дієвий інструмент децентралізації та стимул розвитку регіонів, розбудови інфраструктури та соціальної сфери. Свідченням цього є те, що у 2017 році на рівні країни на співфінансування інвестиційних проектів регіонального розвитку в рамках ДФРР з місцевих бюджетів залучено рекордний обсяг коштів – майже 1,17 млрд грн. Це понад 33 % від всього обсягу фінансування ДФРР, яке минулого року становило 3,5 млрд грн. При цьому обов’язкове гарантійне співфінансування з місцевих бюджетів на проекти з ДФРР становить 10%. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на своїй сторінці у Фейсбук.
Він повідомив, що у рамках ДФРР в 2017 було розпочато 790 інвестиційних програм у регіонах України. «Завершено і здано в експлуатацію 399 об’єктів. Це будівництво та реконструкція соціальних об’єктів (лікарні, школи, дитячі садочки), відновлення мостової інфраструктури, проведення термомодернізації тощо. Найбільше об’єктів завершено у Тернопільській (44), Сумській (44), Закарпатській (41), Чернігівській (33) областях. Крім того, регіони мають можливість продовжувати проекти, розпочаті раніше. Третій рік поспіль ми впроваджуємо політику, згідно якої проекти, розпочаті за кошти ДФРР, мають бути обов’язково завершені і здані в експлуатацію, а не перетворюватись на довгобуди », — зазначив Геннадій Зубко.
«У 2018 році ми збільшили обсяг фінансування ДФРР до 6 млрд грн. Регіони мають майже вдвічі більше можливостей і ресурсів на розбудову інфраструктури. І ми вже бачимо, які області активно готують для цього проекти. Так, Полтавська та Харківська області вже надали свої пропозиції та інвестиційні програми, які планують реалізувати 2018 року», — зазначив Геннадій Зубко.
Віце-прем’єр-міністр також, що нещодавно Урядом були схвалені розроблені Мінрегіоном законопроекти, які дають можливість фінансувати проекти в наступному бюджетному періоді, спрощують процедури доступу до ресурсів ДФРР, прискорюють та забезпечують стабільне фінансування проектів регіонального розвитку. Мова про проекти Законів «Про внесення змін до Закону «Про засади державної регіональної політики» і «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку».
Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України