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У ПОКРОВСЬКОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ ПІДВЕЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК

03.01.2018 Сюжети Комментариев нет
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3 січня директор Покровського міського центру зайнятості Микола Толмачов розповів про результати роботи служби зайнятості у минулому році. За його словами, у 2017-му у Покровську  нову роботу отримали 1184 людини.

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