У ПОКРОВСЬКОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ ПІДВЕЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК 03.01.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.3 січня директор Покровського міського центру зайнятості Микола Толмачов розповів про результати роботи служби зайнятості у минулому році. За його словами, у 2017-му у Покровську нову роботу отримали 1184 людини. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ