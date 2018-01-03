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У МИРНОГРАДІ СТАЛАСЯ ТРАГЕДІЯ

03.01.2018 Новини Комментариев нет
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В Мирнограді в перший день нового року сталася трагедія.

Як відомо, до поліції звернулися жителі міста за допомогою про розшук зниклих родичів. Вони уточнили, що у хлопця були ключі від гаража, в якому знаходився його автомобіль.

Туди і попрямували поліцейські. За допомогою запасного ключа вони відкрили гараж, в салоні автомобіля знаходилися бездиханні тіла хлопця, 1996 р.н., та дівчини, 1999 р.н., повідомив  в.о. начальника місцевого відділення поліції Роман Алешкевич.

Як повідомили родичі, пара зустрічалася близько п’яти років і збиралася одружитися.

Причиною смерті, імовірно, є отруєння вихлопними газами автомобіля.

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