У МИРНОГРАДІ СТАЛАСЯ ТРАГЕДІЯ

В Мирнограді в перший день нового року сталася трагедія.
Як відомо, до поліції звернулися жителі міста за допомогою про розшук зниклих родичів. Вони уточнили, що у хлопця були ключі від гаража, в якому знаходився його автомобіль.
Туди і попрямували поліцейські. За допомогою запасного ключа вони відкрили гараж, в салоні автомобіля знаходилися бездиханні тіла хлопця, 1996 р.н., та дівчини, 1999 р.н., повідомив в.о. начальника місцевого відділення поліції Роман Алешкевич.
Як повідомили родичі, пара зустрічалася близько п’яти років і збиралася одружитися.
Причиною смерті, імовірно, є отруєння вихлопними газами автомобіля.