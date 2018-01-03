СТАЛО ВІДОМО, КОЛИ УКРАЇНЦІ ПОЧНУТЬ ОТРИМУВАТИ ГРОШІ ВІД МОНЕТИЗАЦІЇ СУБСИДІЙ 03.01.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Монетизація субсидій безпосередньо для населення повинна стартувати через рік. Про це йдеться в прикінцевих положеннях закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Кабмин, капри, монетизация, Новини, Новости, тв капри Додати коментар Отменить ответ