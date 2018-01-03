ПРОКУРАТУРА ЗАПОБІГЛА ВИТРАЧАННЮ 300 ТИС ГРН БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Красноармійською місцевою прокуратурою систематично здійснюється моніторинг веб-порталу «ProZorro» з метою встановлення підстав для представництва в суді інтересів держави.
В ході опрацювання зазначеного сайту встановлено, що Новотроїцькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Покровської районної ради проведена процедура відкритих торгів щодо закупівлі кам’яного вугілля. Очікувана вартість закупівлі — 300 тис грн.
Під час вивчення тендерної документації вбачається, що вона не повною мірою відповідає вимогам Закону України «Про публічні закупівлі». Зокрема, створено умови, що обмежили конкуренцію та призвели до дискримінації учасників.
Таким чином установлено підстави для відміни торгів замовником, оскільки виявлені порушення законодавства не можливо усунути в межах даної процедури закупівлі.
У зв’язку з цим Красноармійська місцева прокуратура звернулася до тендерного комітету із листом, у якому вказала на виявленні порушення та необхідність їх усунення.
За результатами розгляду листа процедуру закупівлі скасовано та попереджено витрачання 300 тис грн бюджетних коштів, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.