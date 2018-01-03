3 січня відзначають Петров день. Саме зараз слід спостерігати за погодою, бо по ній можна передбачити, яким буде вересень — теплим або холодним. Святитель Петро — православний чудотворець і московський митрополит. В народі свято отримало назву День Петра-полукорма, оскільки до того часу половина домашніх заготовок на зиму вже з’їдався.
Щоб захистити дім від злих сил, 3 січня клали срібний предмет на чільне місце (часто це була невелика ложечка). Вважалося, що після цього на шляху будуть зустрічатися злі люди.
Народні прикмети на 3 січня
- Виходили на вулицю і голосно кричали. Якщо ехо було далеким, значить, скоро настануть сильні морози
- Якщо в День Петра, 3 січня, світанок є червоним, значить, скоро почнеться завірюха
- Якщо снігу мало, але досить сильні морози, значить, літо буде посушливим і спекотним. Крім того, з дня 3 січня передбачали погоду на вересень місяць.
- Щоб не хворіти протягом усього року, у День Святителя Петра слід вмитися цілющою водою і при цьому вимовити змову: «Як вода обличчя мого торкнеться, так і тіло моє здоров’ям наллється. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь». До речі, найчастіше цей змова використовували дівчата і жінки.
- 3 січня нікому не можна бажати здоров’я і щастя, інакше, як свідчать прикмети, все відбудеться з точністю до навпаки.
- У День Святителя Петра, 3 січня, не можна підглядати і підслуховувати, оскільки, згідно з повір’ями, можна позбутися зору і слуху, придбати пов’язані з ними хвороби.
- Заборонено давати обіцянки і клятви, піднімати з землі будь-які цінності, оскільки це призведе до втрат
- В ніч на 3 січня велике значення надавали снам і намагалися їх тлумачити. Якщо сниться птах, значить, чекайте удачу в справах. Є їжу — до бідності, а пити вино — до успіхів у любовних пригодах і романтичних стосунках. Обійматися з ким-небудь 3 січня — до розлуки, а бачити кров у сні — до приїзду далеких родичів. Вважалося, що поганий знак — побачити в сні мило саме вночі 3 січня. Це віщувало смерть.
- Якщо на землі 3 січня лежить багато снігу — рік буде родючим
- Морозна погода і невелика кількість снігу 3 січня віщували посушливі дні влітку
- Якщо в лісі далеко і виразно чується відлуння — за прикметами, чекайте сильних морозів у найближчі дні
- Якщо людина народилася 3 січня, значить, він буде дуже господарським
- Якщо сніг не випав до 3 січня — чекай неврожаю
- Якщо в день 3 січня зробити оберіг для решти припасів, поклавши дві скіпи поверх зерна хрест навхрест, то його не чіпатимуть миші, і хліба вистачить до наступного врожаю