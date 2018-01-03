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ДОНЕЧЧИНУ ПОДІЛИЛИ НА ГОСПІТАЛЬНІ ОКРУГИ

03.01.2018 Сюжети Комментариев нет
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Для Донецької області Кабмін затвердив розподіл на шість госпітальних округів – Краматорський, Волноваський, Маріупольський, Слов’янський, Покровський, Бахмутський. Додаток до розпорядження Кабміну оприлюднив департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.

В центрі кожного округу будуть працювати заклади охорони здоров’я, що надаватимуть вторинну медичну допомогу. Це дозволить забезпечити вчасний доступ населення до медичних послуг, а також оптимізувати ресурси лікувальних закладів та підвищити ефективність використання бюджетних надходжень.

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