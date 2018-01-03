ГОРОСКОП НА 3 СІЧНЯ

ОВЕН
Для вас відкриється багато можливостей. Скористайтеся ними.
ТЕЛЕЦЬ
Ваш день буде повним несподіванок – і приємних, і не дуже.
БЛИЗНЮКИ
Ви занадто категоричні. У вас можуть виникнути неприємності.
РАКИ
Сьогодні вас часто відволікатимуть, однак не варто відмовлятися від своїх планів.
ЛЕВ
Сьогодні вам доведеться шукати компроміс.
ДІВА
На вашому обличчі написані усі емоції. Будьте терпеливішими.
ТЕРЕЗИ
Сьогодні події вийдуть з-під вашого контролю.
СКОРПІОН
У цей день вам суджено або перемогти, або програти.
СТРІЛЕЦЬ
Вам потрібно буде від чогось відмовитись, аби згодом отримати більше.
КОЗЕРІГ
Ви берете занадто багато відповідальності на себе. Дозвольте собі допомогти.
ВОДОЛІЙ
Сьогодні отримаєте багато чудових пропозицій.
РИБИ
Пасивний день. Присвятіть його відпочинку та власним роздумам.