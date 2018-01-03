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В УКРАЇНІ ЗРОСЛА МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТНЯ

03.01.2018 Новини Комментариев нет
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З 1 січня 2018 року розмір мінімальної зарплатні в Україні зріс з 3200 до 3723 гривень. Підвищення у розмірі 16% закладено у закону “Про держбюджет на 2018 рік”. Документ набрав чинності 1 січня.

– Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня – 3723 гривні; у погодинному розмірі: з 1 січня – 22,41 гривні, – зазначається в законі. Крім того, держбюджеті на 2018 рік закладено підвищення мінімального прожиткового мінімуму: з 1 січня 2018 року – 1700 гривень, з 1 липня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні.

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