В УКРАЇНІ ЗРОСЛА МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТНЯ

З 1 січня 2018 року розмір мінімальної зарплатні в Україні зріс з 3200 до 3723 гривень. Підвищення у розмірі 16% закладено у закону “Про держбюджет на 2018 рік”. Документ набрав чинності 1 січня.
– Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня – 3723 гривні; у погодинному розмірі: з 1 січня – 22,41 гривні, – зазначається в законі. Крім того, держбюджеті на 2018 рік закладено підвищення мінімального прожиткового мінімуму: з 1 січня 2018 року – 1700 гривень, з 1 липня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні.