ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 3 СІЧНЯ

- 1431 — бургундський герцог продав за 10 000 франків Жанну Д’Арк, захоплену в полон внаслідок зради, єпископові Кошону, який діяв від імені англійського короля.
- 1521 — Папа Римський Лев Х відлучив від римо-католицької церкви релігійного реформатора Мартіна Лютера за публікацію 95 тез про фінансові зловживання в церкві.
- 1868 — в Японії прийнято «Указ про реставрацію Імператорського правління». Ліквідовано сьоґунат Едо. Початок реставрації Мейдзі.
- 1870 — у США розпочалось будівництво Бруклінського мосту. Міст довжиною 1825 м з’єднує Бруклін та Мангеттен — на момент завершення будівництва він був найбільшим підвісним мостом у світі.
- 1888 — у Вашингтоні власник фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримав патент на соломинку для коктейлів (тоді соломинки виготовляли з паперу).
- 1918 — Одеса проголосила себе «тимчасово вільним містом».
- 1919 — Українська Національна Рада схвалила постанову про з’єднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві.
- 1924 — через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутанхамона британська експедиція знайшла головний скарб гробниці — кам’яний саркофаг фараона. Коли в лютому саркофаг відкрили, всередині виявилася золота труна з мумією Тутанхамона.
- 1925 — Беніто Муссоліні оголосив себе диктатором Італії.
- 1957 — після 11 років розробок компанія Hamilton Watch представила перший у світі електронний годинник.
- 1958 — острівні володіння Британії у Карибському морі об’єднані у Вест-Індську Федерацію.
- 1959 — через 218 років після відкриття європейцями і через 92 роки після придбання у Росії за ціною 2 центи за акр Аляска стала 49-м штатом США.
- 1992 — Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні стосунки з США.
- 2001 — перша леді США Гілларі Клінтон обрана сенатором від штату Нью-Йорк.