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ПРАВООХОРОНЦІ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ

02.01.2018 Варто знати Комментариев нет
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Зараз в усіх школах Донеччини розпочалися шкільні канікули. В період канікул завжди зростає ризик дитячого травматизму на дорогах, адже в цей час діти майже весь день проводять на свіжому повітрі, при цьому кожен з них мріє про ігри, забави і в процесі цього вони забувають про головне — про правила поведінки на дорозі.

Природно, що діти у всьому беруть приклад зі своїх мам і пап, навіть в тих вчинках, які не заслуговують наслідування. На жаль, багато дорослих самі подають дітям поганий приклад поведінки в транспорті і на вулиці, часто переходять проїжджу частину на заборонний сигнал світлофора, або в непризначеному для переходу дороги місці.

Правила дорожнього руху — це закон дороги, знати їх та дотримуватися обов’язково. Завданням дорослих є учити дітей правильно оцінювати ситуацію на дорозі, прогнозувати небезпеку і діяти адекватно обстановці.

Основні причини дитячого дорожньо-транспортного травматизму за виною дітей:

— перехід дороги в непередбаченому для цього місті

— неочікуваний вихід на проїжджу частину перед наближаючимся транспортом

— вихід на дорогу з-за перешкоди, стоячих транспортних засобів, які обмежують видимість

— порушення правил дорожнього руху при керуванні велосипедами, мопедами, мотоциклами.

Напередодні та під час канікул правоохоронці звертаються до батьків з проханням не залишати дітей, особливо молодшого шкільного віку, на вулиці без нагляду, перед виходом дитини з будинку нагадувати йому Правила дорожнього руху, контролювати дії своїх дітей. При перевезенні маленьких дітей у якості пасажирів автівок бажано користуватися дитячими автокреслами.

Водіям же транспортних засобів необхідно бути гранично уважними і обережними при управлінні автомобілем, дотримуватися Правил дорожнього руху, зменшувати швидкість побачивши дитину на проїжджій частині і не забувати, що в дні канікул на вулицях буде значно більше дітей, чим зазвичай. Пам’ятайте — дитина може з’явитися на проїжджій частині в найнесподіванішому місці. Строго дотримуйтеся Правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкісний режим, оскільки ціною зайвої самовпевненості за кермом може виявитися чиєсь життя.

Покровський відділ

поліції Донецької області

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