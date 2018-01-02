ІМЕНИНИ 2 СІЧНЯ

Гнат (можливо від латинського слова ignis — «вогонь») — українське ім’я. Від нього походить багато прізвищ, на кшталт: Гнатишин, Гнатовський, просто Гнат, Гнатюк та інші.
Даниїл (розм. Данило) — біблійне чоловіче ім’я, поширене в азіатських країнах, походить від івр. דָּנִיֵּאל, Даніель, «Бог мій суддя».
Іван — поширене українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Єврейське ім’я יוֹחָנָן Yôḥanan у буквальному перекладі означає «Ягве милостивий». Давня книжна форма: Іоан(н); похідні форми: Іванко, Івасик, Івашко, Івась, Ясь, Йван. По батькові: Іванович, Іванівна.
Георгій — ім’я грецького походження (дав.-гр. Γεώργιος), в перекладі «землероб», французький синонім «Georges — Жорж».
Юрій /Юрко/ — чоловіче ім’я грецького походження, особливо поширене серед українців, білорусів та росіян, грузин. Ім’я прямий відповідник грецькому Георгій (грец. Γεωργός), та означає землероб.