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ІМЕНИНИ 2 СІЧНЯ

02.01.2018 Варто знати Комментариев нет
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Гнат (можливо від латинського слова ignis — «вогонь») — українське ім’я. Від нього походить багато прізвищ, на кшталт: Гнатишин, Гнатовський, просто Гнат, Гнатюк та інші.

Даниїл (розм. Данило) — біблійне чоловіче ім’я, поширене в азіатських країнах, походить від івр. דָּנִיֵּאל‎, Даніель, «Бог мій суддя».

Іван — поширене українське чоловіче ім’я. Запозичене з єврейської мови за посередництвом грецької та церковнослов’янської. Єврейське ім’я יוֹחָנָן Yôḥanan у буквальному перекладі означає «Ягве милостивий». Давня книжна форма: Іоан(н); похідні форми: Іванко, Івасик, Івашко, Івась, Ясь, Йван. По батькові: Іванович, Іванівна.

Георгій — ім’я грецького походження (дав.-гр. Γεώργιος), в перекладі «землероб», французький синонім «Georges — Жорж».

Юрій /Юрко/ — чоловіче ім’я грецького походження, особливо поширене серед українців, білорусів та росіян, грузин. Ім’я прямий відповідник грецькому Георгій (грец. Γεωργός), та означає землероб.

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