ХТО ВИКЛИКАВ «ШВИДКУ» У НОВОРІЧНУ НІЧ?

У суботу, 30 грудня, на «швидку» надійшло 47 викликів, 31 грудня — 60. А ось 1 січня вісім чергових бригад виїжджали до пацієнтів 82 рази. Збільшення кількості людей, яким потрібна була лікарська допомога, пов’язано в першу чергу з тим, що в неділю і понеділок не велися прийоми в амбулаторіях Покровського Центру ПМСД.
В основному фіксувалися випадки гіпертонії на тлі нестійкої погоди і перепадів атмосферного тиску. А ось хворих з зі скаргами на підвищення температури тіла було мало.
ДТП на території нашого обслуговування не було, постраждалих від опіків внаслідок вибуху піротехнічних виробів або побитих пацієнтів також не зафіксовано.
Неодноразово бригади виїжджали для надання допомоги людям в стані алкогольного сп’яніння. Був один випадок переохолодження — пацієнта доставили в хірургічне відділення Покровської ЦРЛ. Ніяких особливих чи надзвичайних подій за вихідні не сталося .
Жодного звернення не надійшло і до бригади медиків, які чергували в новорічну ніч біля головної ялинки Покровська на площі Шибанкова.