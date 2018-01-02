У НОВОРІЧНУ НІЧ ПОРУШЕНЬ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НЕ ДОПУЩЕНО

Всього по області до поліції надійшло 892 повідомлення від мешканців. З них найбільше звернень оператори колл-центру отримали з Маріуполя та Краматорська.
31 грудня на території регіону відбулося 13 масових заходів, в яких взяли участь близько 5 тисяч громадян. Безпосередньо у квадраті їх проведення несли службу більше 100 поліцейських. Маршрут патрулювання груп швидкого реагування також наближено до місць значного скупчення людей.
До забезпечення правопорядку залучено патрульних поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії України. На вулиці міст та селищ вийшла збільшена кількість піших та автонарядів. Посилено роботу на блокпостах, де правоохоронці несуть службу у цілодобовому режимі.
Вся інформація з місць надходить до ситуаційного центру, де аналізується та обробляється з метою моніторингу та миттєвого реагування на всі зміни оперативного стану.
На території області зареєстровано 3 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 3 особи постраждали.
Поліцейські продовжують працювати у посиленому режимі та готові реагувати на кожний виклик.
, ПОКРОВСЬК, МИРНОГРАД,