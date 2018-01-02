«УКРТЕЛЕКОМ» ПОВЫСИЛ ТАРИФЫ

С 1 января компания «Укртелеком» повышает для своих абонентов тарифы на стационарную связь. Для городских жителей услуга подорожает на 7,3%, а для представителей сельской местности — на 14,5%.
Это значит, что горожане отныне будут платить за тариф «Домашний Безлимит» около 74 грн в месяц, а жители сел — 70 грн. Стоимость тарифа «Домашний Базовый» составит примерно 67 грн в городе и около 63 грн в сельской местности.
В «Укртелекоме» повышение стоимости тарифов объяснили тем, что за последнее время значительно увеличилась себестоимость предоставления услуг.
«Эти изменения обоснованы экономической ситуацией, и позволят оператору приблизить стоимость услуг к уровню себестоимости», — заявил директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов.
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